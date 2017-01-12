في 1438.. نور الإسلام يشع على 1300 وافد بـ«دعوي الروضة»

تواصل ـ خالد العبدالرحمن:

شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة، خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ عن إسلام (1323) شخصاً من جنسيات مختلفة، منهم 604 رجال، و719 امرأة، وأسلمت تلك الأعداد عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي وموقع دين الإسلام ( www.IslamReligion.com ).

ووزع المكتب خلال الربع الأول العديد من المواد الدعوية والتعليمية، حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة 47 ألف كارت ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة 74.700 كتاب، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة 151 ألف سي دي ، فيما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس أكثر من 20.500 مستفيد.