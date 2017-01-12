«الطفيل»: الإكثار من استخدام نبات «الحبق» يسبب السرطان (فيديو)

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

حذر رئيس مركز السموم بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور محمد الطفيل، من أن نبات ” الحبق ” العطري المستخدم في الشاي، يسبب السرطان حال استخدامه بكميات كبيرة.

وأجرى الطفيل دراسة حول “الحبك”، أكد فيها أن النبات يحتوي على مادة البولوجون الفعالة، والتي لها تأثيرات قوية على النساء في مرحلة تكوين الجنين، محذرا إياهن من تناول الحبق بكميات كبيرة قد تؤدي إلى إسقاط الجنين.

وأوضح الطفيل خلال لقاء تلفزيوني عبر الهاتف بقناة الاقتصادية، أن مادة البولوجون الفعالة، الموجودة في ” الحبق” لها تأثير خطير على الرحم وهي منشطة له، وتسقط الجنين وتسبب النزيف الحاد.