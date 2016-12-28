أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم الخميس الموافق 14 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

محاضرة توعوية للشيخ إدريس فلاته في مكة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد سلسلة من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الجموم، تهدف إلى معالجة الفكر الضال ومحاربته، محاضرة مساء اليوم الخميس بعنوان “يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور”، يلقيها الشيخ أمين بن إدريس فلاته، وذلك بجامع الفتح بمحافظة الجموم بعد صلاة المغرب.

“معجزات النبي” محاضرة للقرني في الرياض

حيث ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، مساء اليوم الخميس محاضرة بعنوان “معجزات النبي” صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور عائض بن عبدالله القرني، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الأمير سلطان في حي النسيم.

الشنقيطي يلقي كلمة وعظية في جدة

يقيم جامع الزبير بن العوام في حي العزيزية بمحافظة جدة، مساء اليوم الخميس كلمة وعظية يقدمها الدكتور محمد علي الشنقيطي، وذلك بعد صلاة العشاء وتأتي الكلمة الوعظية ضمن الأنشطة والبرامج الثابتة التي يقدمها الجامع لتوعية الناس بأمور دينهم.

“مشهد لا يتكرر” كلمة في جامع الرحمة بجدة

يستضيف جامع الرحمة في حي السبيل بمدينة جدة مساء اليوم الخميس، ضمن برامجه الدعوية وأنشطته الدورية الشيخ فيصل بلجهر، في كلمة وعظية، بعنوان “مشهد لا يتكرر” وذلك بعد صلاة العشاء.

“أولئك لهم الأمن” محاضرة في جدة

ينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمطار القديم بحي النسيم في محافظة جدة، لقاءً بعنوان “أولئك لهم الأمن” تلقيها الأستاذة هيفاء باعقيل، وذلك بعد صلاة المغرب.

“معالم تربوية” محاضرة في الدرب

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود بمحافظة الدرب، مساء اليوم الخميس، محاضرة بعنوان “معالم تربوية”، يلقيها هتان أبو جرة، وذلك بجامع قرية العرق، وتأتي المحاضرة ضمن البرامج الدعوية للمكتب خلال العام الحالي.

“الجنة وأسباب دخولها” محاضرة في الملحاء والمخلاف

يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف، مساء اليوم الخميس محاضرة علمية بعنوان “الجنة وأسباب دخولها”، يقدمها الدكتور حسين بن محمد شريف هاشم، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع أبي بكر الصديق بالمحلة غوان.