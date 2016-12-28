 الباحة.. إطلاق اسم «جبران عواجي» على إحدى قاعات الاختبارات بالعقيق | صحيفة تواصل الالكترونية

الباحة.. إطلاق اسم «جبران عواجي» على إحدى قاعات الاختبارات بالعقيق

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الباحة.. إطلاق اسم «جبران عواجي» على إحدى قاعات الاختبارات بالعقيق

تواصل – الباحة:

أطلقت ابتدائية ومتوسطة الإمام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جرب في محافظة العقيق بالباحة اسم “البطل جبران عواجي” على إحدى قاعات الاختبارات التي تشهدها مدارس المملكة، تقديراً للعريف عواجي الذي تمكّن وزملاؤه من قتل اثنين من الإرهابيين في حي الياسمين شمال الرياض، فجر السبت الماضي.

وقال قائد المدرسة سفر بن سعد بن عايش: “هذا أقل ما نقدمه لأبطالنا الذين يذودون عن وطننا ويحرصون على أمنه وأمانه، مشيراً إلى أن التكريم يأتي حرصاً على زرع حب رجال الأمن بقلوب الطلاب، ودليلاً شاهداً على ترابط مجتمعنا”.

 

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