شركات عالمية تفرض قيوداً على المستوردين الأفراد.. و«الجمارك» تنفي علاقتها بالأمر

تواصل ـ الرياض:

تلقى المتعاملون مع شركات الشحن الأمريكية والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع المكملات الغذائية والفيتامينات، شروطاً جديدة أكثر تقييداً على المستوردين الأفراد بداية من العام 2017م.

وتضمنت الرسالة التي أرسلتها شركات الشحن الأمريكية للمستخدمين، أنه بدءاً من العام الجاري، فإن الشحنات التي تتجاوز مبلغ 2600 دولار فعلى صاحبها إحضار شهادة منشأ وشهادة أصل من السجل التجاري بالغرفة التجارية، أما في حال وصلت مبالغ الشحنة عشرة آلاف دولار فإن صاحبها مطالب بإثبات دفع.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” فإن التجار اعتبروا أن الأمر فيه محاربة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع للاحتكار في مجال المكملات والفيتامينات الذي يقدر حجم سوقه بنحو 68 مليار دولار في العالم سنويا.

من جانبه، قال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إن المصلحة لم تعدل أنظمتها خلال العام الجديد 2017، موضحاً أن موضوع إرفاق مستند إثبات دفع ليس جديدا، بل تم تطبيقه من أكثر من أربع سنوات، ويتعلق بالتأكد من صحة الأموال التي تخص الصفقات التجارية للبضائع الواردة.

وأشار العيسى إلى أن الإجراء الجديد الذي أعلنت عنه شركات الشحن الأمريكية، يشكل شروط تعقيدية على تاجرة الانستجرام أو حتى على الأفراد الذين يفضلون التعامل مع البضائع بأنفسهم، تفادياً لطلب الجمارك بإحضار مستندات من الغرفة التجارية لتسلم بضائعهم.

وكان أحد المواقع الخاصة بالمكملات الغذائية قد أعلن لعملائه أن هيئة الغذاء والدواء فرضت قيود على المكملات والمنتجات الغذائية المستوردة، بحيث لا تتجاوز الشحنة الواحدة خمسة منتجات مختلفة أو ثلاثة علب من المنتج نفسه.