والدة الطفلة المُعنّفة: مطمئنة على ابنتي مع الجهات الرسمية (فيديو)

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أكدت والدة الطفلة المعنّفة، أن ابنتها بخير وصحة جيّدة، مُعبّرةً عن ارتياحها لوجود طفلتها مع الجهات الرسمية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقالت والدة الطفلة في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة المجد، أمس: “البنت الحمد لله بصحة وخير وسلامة.. صحيح أنها لم تعُد إلى حضني، ولكني مطمئنة كأنها في حضني.. هي الآن في الشؤون الاجتماعية وحدة الحماية، وبالي مرتاح أنها عند الحكومة.. أهم شيء أنها ليست مع الأب الظالم”.

وأضافت: “إحساسي لا يمكن وصفه.. لي شهر لم أرَ بنتي والحمد لله أننا في بلد فيها قانون.. فكل الديانات ترفض ضرب أطفال وهذه رضيعة عمرها أشهر لا تفهم”.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري: إن نظام حماية الطفل الصادر ينص على حماية الطفل من أي تجاوزات بما فيها تعدي الوالدين، حيث تسقط ولاية الأب والأم أيهما كان سبب التعنيف وتنقل الولاية للطرف الآخر بما يضمن حماية الطفل من أي تجاوزات.

وأشار الفاخري، إلى أن بعض القضايا ينشرها الإعلام الذي يساهم في رصد المخالفات، وأيضاً أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي وصول بعض المتضررين، ونحن نتعامل مع الحالات التي تنشر وغيرها.