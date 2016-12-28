جدة.. إحباط بيع وتوزيع مولدات كهربائية «مزورة» (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

تمكنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لمحافظة جدة، من ضبط كميات كبيرة تقدر بحوالي ٤٥٠ مولّداً كهربائياً صغيراً مجهولة المصدر داخل معمل عشوائي تديره عمالة مخالفة.

وأوضحت بلدية الجنوب أنه يتم تجهيز هذه المولدات ووضع “استكرات” بصناعة وماركة عالمية عليها، ومن ثم توزيعها للبيع، كما تم ضبط ٣ مواطير هواء، و٧ مراوح هواء، و٣ ماكينات لحام، وأكثر من ٣٠٠ بطاقة بلد المنشأ وعدد كبير من الاستكرات المزورة.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة هذه الكميات، وإغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي، تمهيداً لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، كما تم ضبط 4 من العمالة الآسيوية وتسليمهم للجهة الأمنية.