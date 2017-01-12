بسبب البطارية.. «سامسونج» تسترجع 96% من أجهزة «جلاكسي نوت 7»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “سامسونج”، استرجاعها لأكثر من 96% من هواتف Galaxy Note7، بسبب مشاكل انفجار بطاريته، مُعلنة في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات مشدّدة للحد من قُدرة باقي الهواتف في العمل كأجهزة نقالة.

وقالت “سامسونج”: إن إدارة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الشروط التي فرضتها على شركات الطيران بتقديم إخطارات معيّنة قبل صعود الركاب الذين بحوزتهم تلك الهواتف.

ورأت الشركة أن ذلك يعكس المعدلات المرتفعة بشكل استثنائي من المشاركة في برنامج استرجاع واستبدال Note7 بأمريكا، مُقدمة شكرها إلى وزارة النقل وشركات الطيران والمطارات وشركائها وأصحاب Note7 على صبرهم.