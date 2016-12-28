مِنح دراسية من أوقاف «الراجحي» بأكثر من 8 ملايين ريال

تواصل ـ خالد العبدلله:

تكفّلت أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، بتقديم منح دراسية لطلاب عدد من البلدان الإسلامية بـ8.10 ملايين ريال، في إطار التعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأكد الأمين العام لإدارة أوقاف الراجحي عبدالسلام بن صالح الراجحي، خلال الحفل الرسمي لتوقيع عقد تعاون بين الجامعة وأوقاف الراجحي، حرصهم على استمرارية دعمها وتنفيذها لبرنامج صندوق إدارة أوقاف صالح الراجحي للمنح الدراسية، خاصة مع الجامعات الوطنية العريقة والكبرى.

وقال الراجحي: إنّ العدد الإجمالي للطلاب الذين كفلتهم إدارة الأوقاف بالتعاون مع الجامعة بلغ340 طالباً في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بتكلفة مالية تخطّت الـ 40 مليون ريـال.

وبيّن أن الاتفاقية، والتي يرعاها مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل، تُعد الثالثة بين الجانبين لكفالة طلاب المنح الدراسية ضمن برنامج “الصندوق” للمنح الدراسية، المعني باستيعاب الطلاب الأجانب في الجامعات المحلية وتأهيلهم للدعوة والتعليم في بلدانهم بعد تخرجهم بإذن الله وهم يحملون منهجية المملكة بعد ارتباطهم بعلمائها الثقاة ومناهجها الأصيلة.

وأشاد بجهود مدير الجامعة والمسؤولين في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية لدعم ومساندة التعاون القائم بين الجانبين، وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاح البرامج العلمية والدعوية المشتركة بينهما، داعياً الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.

وذكر الراجحي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، على ما يولونه من رعاية واهتمام بالمؤسسات المالية المانحة، سائلاً العلي القدير أن يجعل كافة الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات ‏الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله والعاملين في إدارة الأوقاف.

من جهته، أشاد الدكتور أبا الخيل، بالدور المتميز لإدارة الأوقاف في دعم الجهود التعليمية والدعوية بالتعاون مع الجامعة داخل البلاد وخارجها، وهو ما يحقق الشراكة والتكامل الاستراتيجي المتميّز بين المؤسسات الخيرية المانحة والمؤسسات التعليمية الكبرى.