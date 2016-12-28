النفط يتراجع بعد ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

تواصل ـ وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة، رغم تعافيه في وقت سابق مع بداية الإمارات في تقييد الإنتاج وخفض المملكة لصادراتها من الخام إلى آسيا.

وبلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي 10 سنتات؛ بما يعادل 0.19% إلى 52.15 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام 0.07%؛ بما يعادل 4 سنتات عند مستوى 55.06 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.1 مليون برميل، في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وأشار خبراء اقتصاديون، إلى أن أسعار النفط من الممكن أن تواجه بعض الصعوبات حال تراجع الطلب على نفط منظمة أوبك إذا تباطأ النمو الاقتصادي العالمي في أعقاب تولي ترامب الرئاسة الأمريكية.

ومن المقرر أن تعقد أوبك والمستقلين اجتماعاً في فينيا يومي 21 و22 يناير الجاري؛ من أجل مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق لخفض إنتاج الخام.