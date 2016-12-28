شركات التكنولوجيا تتصدر تصنيف المؤسسات «الأكثر إضراراً بالبيئة»

تواصل – وكالات

قالت منظمة “غرينبيس” المعنية بالحفاظ على البيئة: إن قطاع التكنولوجيا مستهلك رئيسي للطاقة، وإن بصمته البيئية آخذة في الازدياد.

وصنف تقرير صادر عن المنظمة شركات سامسونج وأوراكل ونتفليكس من بين الشركات الأكثر إضراراً بالبيئة، كما ضمت القائمة شركات التي لا تُعنى بالبيئة بالقدر الكافي مثل أمازون وتويتر وإيسر، بينما اعتبرت المنظمة شركتي آبل وغوغل من أكثر الشركات حفاظاً على البيئة.

ويحدد تقرير غرينبيس، الذي ينشر سنوياً منذ عام 2009، بصمات استهلاك الطاقة لشركات التكنولوجيا الكبرى ومراكز البيانات الضخمة ونحو 70 من أكثر مواقع الإنترنت وتطبيقات الإنترنت رواجاً.