نصيحة مهمة.. إذا بلغت الخمسين ابتعد عن قهوة ما بعد الغداء

تواصل – وكالات:

نصح علماء بريطانيون، بعدم شرب القهوة بعد وجبة الغداء بالنسبة للأشخاص فوق سن الخمسين عاماً، وذلك سيساعدهم على النوم المريح والمستقر في الليل.

وأورد تقرير أعده خبراء من الجمعية البريطانية للصحة الدماغية، أنه “كلما تقدمنا في السن، كلما انخفضت قدرة الإنسان على النوم الهادئ والصحي، وأن الراحة الكافية خلال الليل تتيح للإنسان التمتع بصحة عقلية جيدة”، بحسب موقع “بي بي سي”.

ونصح التقرير الطبي بالنوم لفترة تتراوح بين سبع إلى ثماني ساعات يومياً، كما يعطي بعض الإرشادات حول كيفية تحقيق ذلك، ومن بين تلك الإرشادات:

“تجنب القهوة والشاي، والالتزام بالنوم في القيلولة لمدة قصيرة فقط لا تتعدى نصف ساعة يوميا، والاستيقاظ في وقت محدد يوميا، والتعرض اليومي لأشعة الشمس الطبيعية، وتناول العشاء قبل ثلاث ساعات تقريباً قبل وقت النوم، وعدم النظر إلى شاشات أي من الأجهزة اللوحية الإلكترونية مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي”.

وذكر التقرير أنه كلما تقدم الإنسان في السن، يتغير أسلوب نومه شيئاً فشيئاً، ويصبح أكثر قابلية للاستيقاظ، ويرى الخبراء أن الاضطراب في النوم، أو النوم لفترات قصيرة للكبار، يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية، والسكري، والسمنة.

وينصح العلماء ممن يعانون من صعوبات في النوم بطريقة صحية وممتعة بما يلي: “أثناء الشعور بالتعب وعدم القدرة على النوم، ينصح بتغيير المكان أو المشي قليلاً ثم الاسترخاء في مكان هادئ، كي تشعر بالنعاس”.

إذا كنت تشعر بالقلق على بعض الأشياء بشكل يومي أثناء النوم، فعليك أن تخصص 15 دقيقة على الأقل يومياً لتلك الأمور التي تقلقك، عوضا عن التفكير فيها بشكل يومي مما يسبب لك الأرق، بحسب التقرير.