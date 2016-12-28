 الإمارات.. رسوب 85% من طلاب مدارس أبوظبي (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

الإمارات.. رسوب 85% من طلاب مدارس أبوظبي (فيديو)

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تواصل ـ وكالات:

اشتكى طلاب بالصف الـ12 في مدارس حكومية بإمارة أبوظبي من تدني نتائجهم، وارتفاع نسب الرسوب حيث وصلت إلى نسبة 85% – على حد قولهم-، مؤكدين أن نظام الثانوية الجديد الذي طبق عليهم هذا العام لأول مرّة أصعب بكثير من السابق، مُطالبين بمراجعته.

من جانبه، قال مدير مجلس أبوظبي للتعليم بدولة الإمارات، الدكتور على راشد النعيمي: إنّ النتائج المتدنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الـ12، تُبيّن مستواهم الحقيقي، وأنه لا يُمكن للمجلس تسهيل الامتحانات لتكون نتائج النجاح مرتفعة.

وذكر النعيمي، أن نتائج ارتفاع نسب الرسوب حقيقية، قائلاً: “نحن نريد طالب ينتقل من الصف 12 إلى الجامعة بكفاءة وقدرات تُمكّنه من النجاح.. لا يمكن العمل مع طالب ضعيف أكاديمياً تركه على مستواه والسماح له بالنجاح، لأننا بذلك نخدع الطالب وذويه والمجتمع والقيادة السياسية.. يجب معرفة الطالب الضعيف ومساعدته ودعمه لرفع مستواه”.

وأضاف: “لن ننجح إلا إذا غيّرنا الثقافة السائدة في المجتمع.. نحن لازلنا في الفصل الدراسي الأول، ويجب على الجميع تحمل مسؤوليته.. إعلان النتائج فرصة للجميع للبدء في تصحيح أخطاءه وتحمل مسؤولياته”.

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