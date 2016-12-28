خبراء تغذية: الخضروات المجمّدة أفضل من الطازجة

تواصل ـ وكالات:

قالت خبيرة التغذية في مؤسسة ألمانية معنية باختبارات المستهلك إنا بوكهولت: “عندما يتعلّق الأمر بمحتوى الفيتامينات فإن الخضروات المُجمّدة يمكن أن تكون أفضل من الطازجة”.

وتقول مارجريت مورلو من رابطة ألمانية للتغذية والأنظمة الغذائية، إنه «مع ذلك، يتعين على المستهلك أن يكون حذرا حيال الوجبات الجاهزة المجمدة، حيث يتعين دائما قراءة ملصقة التغذية بعناية».

واستشهدت مورلو، بأنّ حصة من أصابع السمك التي تزن 100 جرام تحتوي في المتوسط على 65 جراما من السمك الفعلي، والبقية عبارة عن فتات الخبز والتوابل.

وبيّنت أن الأطعمة المجمدة ذات الجودة تدوم، والتي تتمثّل في “الفواكه، الخضروات، اللحوم، السمك” لما يصل إلى 12 شهرا في المبرد، في حال تمّ حفظها في درجة حرارة سالب 18 درجة مئوية، فيما يُفضل إذابة السمك واللحوم في الثلاجة، باعتبار أن إذابتها في درجة حرارة الغرفة قد يتسبّب في إفسادها.