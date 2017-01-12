«مايكروسوفت» تفلت من دعوى قضائية سببها «ويندوز 10»

تواصل – وكالات:

أعلنت المفوضية الاتحادية السويسرية لحماية البيانات والمعلومات، أن رئيسها لن يقيم دعوى قضائية ضد شركة “مايكروسوفت” الأميركية، بعد موافقتها على تبني توصيات تُحسّن شفافية معالجة البيانات في نظام التشغيل ويندوز 10.

وقالت المفوضية، في بيان: إنها أكملت تحقيقاً في أمر نظام التشغيل بدأ في 2015، وأنه كشف ثغرات في حماية البيانات بموجب القانون السويسري، لويندوز 10، والتي لا تتوافق في كل جوانبها مع قانون حماية البيانات.

وذكرت المفوضية، أن التطبيق الفني للتعديلات التي طلبتها المفوضية سينفذ على مستوى العالم في إطار إصدارين من برمجيات ويندوز 10 مقررين خلال العام الجاري، بناءً على مقترحات قدمتها “مايكروسوفت” للمفوضية وتمت الموافقة عليها بعد إدخال تعديلات عليها.