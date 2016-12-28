اليمن.. ضبط شحنة «كتب طائفية» قادمة من إيران

تواصل – وكالات:

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المهرة، شرق اليمن، شحنة كتب تمت طباعتها في إيران، قبل تهريبها إلى الداخل اليمني.

وأكد المركز الإعلامي لشرطة المهرة أن شاحنة كانت تحمل كتب تدعو إلى «معتقدات طائفية» قادمة من إيران ومتجهة إلى محافظات يمنية واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

في سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم بالحكومة الشرعية عبدالله لملس، منع تداول الكتب الدراسية الصادرة عن صنعاء في جميع المحافظات، موضحاً أن الانقلابيين يحاولون إدخال تعديلات مذهبية لا تخدم اليمنيين ونرفضها جملة وتفصيلاً.