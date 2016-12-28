 «بلدية المجاردة» ترد على مقطع رش الحدائق بدهان أخضر (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلدية المجاردة» ترد على مقطع رش الحدائق بدهان أخضر (فيديو)

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تواصل – المجاردة:

ردت بلدية محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، على مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين ينتقد فيه قيام المحافظة برش المسطحات المزرعة بشوارع المدينة بدهان أخضر، قبيل زيارة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد للمدينة.

وقال مصور الفيديو إن عملية الرش شملت أيضاً كل الحدائق الموجودة في المحافظة، وتم صبغ الحدائق رديئة الزرع المتواجدة على الطريق الذي سيسلكه الأمير باللون الأخضر.

وبالمقابل، ردت بلدية محافظة المجاردة في حسابها عبر “تويتر” على مقطع الفيديو قائلة: “هذه تسمى صبغة خضراء تستعمل أو ترش بعد قص النجيلة أو في فصل الشتاء وهي موجودة لدى محلات التحسين الزراعي”.

 

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