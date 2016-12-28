اتجاه لإضافة جراحة السمنة ضمن التأمين الصحي

تواصل – الرياض:

يتجه مجلس الضمان الصحي، وشركات تأمين، لإضافة جراحة السمنة في التأمين الصحي، بعد إكمال الترتيبات مع عدد من الجهات والمستشفيات، على أن تتم عملية الجراحة في مستشفيات مُعيّنة يقرها المجلس وفقاً لآلية يعتمدها لاحقاً.

ويعتبر المجلس السمنة مرضاً لا يندرج ضمن الحالات التجميلية، حيث يضع عدداً من الاشتراطات للتأكد من أن الحالة تتطلب جراحة علاجية وليس تجميلية.

من جهته، قال مدير خدمة عملاء إحدى شركات التأمين باسم عبد الهادي: “إن الجراحات العلاجية تدخل ضمن الوثيقة، والتي منها العلاجي والتجميلي، مما يجعلهم ينتظرون إصدار النظام من المجلس، وفقاً لـ”الحياة”.

إلى ذلك، شدد المجلس في خطابه للجهات ذات العلاقة على أهمية الجولات الميدانية للمدارس الأهلية، لكونها غير مستثناة من نظام الضمان الصحي التعاوني، مؤكداً أهمية حصول جميع العاملين في القطاع الخاص على منافع التأمين الصحي، مع إجراء تغييرات لزيادة منافع التأمين.