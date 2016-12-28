«تعليم بيشة»: الحرمان عاماً لطالب أطلق النار في مدرسة «القيرة» (فيديو)

تواصل – بيشة:

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، قراراً بالحرمان من الدراسة لمدة عام دراسي، لطالب أشهر سلاحاً رشاشاً وأطلق منه رصاصات في فناء مدرسة “القيرة” شمالي شرق محافظة تثليث قبل نحو أسبوعين في قضية إثارة الشغب داخل المدرسة.

وشمل القرار بحسب بيان صادر عن إدارة التعليم في محافظة بيشة، أيضاً حرمان طالبين آخرين، فيما قضى بنقل 7 طلاب مشاركين في المشاجرة إلى مدارس أخرى، وفقاً لـ”عكاظ”.

وقال المتحدث باسم تعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني ردا على سؤال حول تخفيف العقوبات على الطلاب: “ليس لدى التعليم أكثر من هذه العقوبة حسب اللائحة، وبقية الإجراءات حول الحادثة من اختصاص الجهات الأمنية في محافظة تثليث”.

وأكدت الإدارة في بيان أعلنته أمس الأربعاء أن العقوبات جاءت بعدما قدمت لها اللجنة المشكلة تقريراً متضمناً بحث الموضوع والتحقيق فيه ودراسة ما يناسب من عقوبات حسب لائحة تقويم السلوك، والتأكد من دور كل طالب فيما حصل من أحداث.

وكان طالب ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشهر رشاشا ويطلق منه رصاصات في فناء المدرسة، إذ أصاب بعضها الجدران، ولم يصب أي من منسوبي المدرسة بسوء، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.