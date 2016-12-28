مقابل ألفي دولار شهرياً.. اتهام مواطن بالتواصل مع «حزب الله» عن طريق فتاة

تواصل – الرياض:

كشفت لائحة دعوى مقدمة للمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قيام قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني بالتغرير بمواطن من خلال عرضها عليه العمل لصالح حزب الله اللبناني مقابل راتب شهري يصل إلى 2000 دولار، وذلك بعد أن قام بالاتصال بالقناة.

وقدم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة دعوى ضد المواطن تمثلت في قيامه بالتواصل مع حزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية وإبداء رغبته بالانضمام لهم في سبيل خدمتهم والقتال معهم، وذلك بعد تواصله مع قناة المنار المعروفة بعداوتها للمملكة وقيامها بتزويده برقم منسقة حزب الله (فتاة) والتي عرضت عليه العمل مع الحزب مقابل راتب شهري – وفقاً لـ”المدينة”-.

وطلب المدعي العام في اللائحة والمقدمة للمحكمة، إدانة المتهم بما أسند إليه شرعاً، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، وكذلك بالحدّ الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر.