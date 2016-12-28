 قبل التنفيذ بساعات.. «التنازل» ينقذ قاتلة طفل من القصاص في جازان | صحيفة تواصل الالكترونية

قبل التنفيذ بساعات.. «التنازل» ينقذ قاتلة طفل من القصاص في جازان

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قبل التنفيذ بساعات.. «التنازل» ينقذ قاتلة طفل من القصاص في جازان

تواصل – جازان:

أوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، علي بن موسى زعلة، أن تنازل أولياء الدم، أنقذ مواطنة متهمة بقتل طفل، من القصاص، قبيل ساعات من التنفيذ، الذي كان مقررا له، أمس الأربعاء، بالساحة العامة، المجاورة لمصلى العيد، في مدينة جازان.

وأوضح زعلة، بحسب “المدينة”، أن المواطنة نجت من سيف القصاص؛ بعد أن تنازل أولياء الدم، عن المطالبة بقتلها؛ ابتغاء لمرضاة الله سبحانه، بعد أن أمضت 14 عاما خلف القضبان؛ لإدانتها بإزهاق روح طفل، في إحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان، وصدور قرار شرعي من قضاة المحكمة العامة بالقصاص المؤجل؛ لحين بلوغ القصر من الورثة سن الرشد.

وأشار زعلة إلى أن هذه القضية شهدت على مدى السنوات الماضية، محاولات متكررة لإصلاح ذات البين، ومساعي حميدة لتهدئة الخواطر، وتقريب وجهات النظر؛ التي نجحت في اللحظات الأخيرة، من قبل عدد من فاعلي الخير، منهم بعض القيادات الأمنية، في إقناع وكيل الورثة، شقيق القتيل، بالموافقة على عتق رقبتها لوجه الله.

وأعلنت المتهمة ندمها على ما بدر منها، معربة عن شكرها، وامتنانها لأسرة المجني عليه، على مبادرتها الكريمة بالعفو عنها، ودعواتها بالأجر والثواب، لكل من سعى إلى تفريج كربتها.

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