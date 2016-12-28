 مصادر: جهات عليا تطلب تفاصيل استضافة «فيحان» بمدرسة في الطائف | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: جهات عليا تطلب تفاصيل استضافة «فيحان» بمدرسة في الطائف

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مصادر: جهات عليا تطلب تفاصيل استضافة «فيحان» بمدرسة في الطائف

تواصل – الطائف:

كشفت مصادر أن جهات إدارية عليا طلبت من تعليم الطائف تزويدها بتفاصيل قضية استضافة «فيحان» في مدرسة ثانوية، وتقديمه في أحد الفصول ما يزعم أنه نصائح للطلاب. وأكدت المصادر أن الجهة طالبت تعليم الطائف بالتفاصيل كافة، وما اتخذته إدارة تعليم الطائف حيال ذلك.

وكانت إدارة التعليم أصدرت بيانين بعد الحادثة مباشرة، أوضحت في الأول ما تم اتخاذه وتوجيه مدير التعليم بالتحقيق في الموضوع، والثاني بيان الإدارة بالإجراءات التي تم اتخاذها، وقرارات لجنة التحقيق التي تمثلت في إنهاء تكليف قائد المدرسة التي شهدت الحادثة، وتكليفه بعمل وكيل بمدرسة أخرى، وإبعاد المعلم وتكليفه بعمل إداري.

 

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