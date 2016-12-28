محكمة أوروبية تجبر مسلمتين على السباحة المختلطة رغماً عن والديهما

تواصل ـ وكالات:

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفرنسا، اليوم الثلاثاء بعدم أحقية زوجين مسلمين تركيين يعيشان في سويسرا، في منع ابنتيهما من المشاركة في دروس سباحة مختلطة، بعد أن سمحت إدارة المدرسة لهما بارتداء البوركيني.

يعد هذا الحكم هو الأول من نوعه، فيما يتعلق بمسألة المعتقدات الدينية، عندما تصطدم بقواعد مدرسية، التي تسمح للطلاب بممارسة الرياضة، وكشف بعض أجزاء الجسم وتغيير الملابس وهي جزء من الأنشطة الإلزامية.

وقالت المحكمة ‘‘إن الأنشطة المدرسية بما في ذلك الرياضة تفوقت على المعتقدات الدينية، خاصة أن المدرسة سعت لتهدئة مخاوف الزوجين بالموافقة على أن ترتدي الفتاتان البوركيني وهو زي سباحة يغطي الجسد بأكمله‘‘.

كانت القضية، قد رفعت إلى محكمة الحقوق ومقرها مدينة ستراسبورج في شرق فرنسا، عندما رفض الزوجان قرارا سويسريا بفرض غرامة عليهما قدرها 1400 فرنك سويسري (1380 دولارا) لأنهما لم يحترما قواعد المدرسة.