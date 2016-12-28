 «ناس» تشتري 60 طائرة «إيرباص» بـ 32 مليار ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

«ناس» تشتري 60 طائرة «إيرباص» بـ 32 مليار ريال

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«ناس» تشتري 60 طائرة «إيرباص» بـ 32 مليار ريال

تواصل ـ وكالات:

استكملت شركة طيران “ناس”، أمس الأربعاء، اتفاقاً مع شرطة “إيرباص” لشراء مجموعة من الطائرات بقيمة 32.25 مليار ريال (8.6 مليار دولار).

وقالت شركة “المملكة” القابضة، في بيان للبورصة إنه: “من المتوقع أن تحدث هذه الصفقة نقلة نوعية في عمليات شركة طيران (ناس)، وسيكون ابتداء الأثر المالي عند تسلم أول دفعة طائرات في بداية عام 2018”.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت -بحسب رويترز- أن “إيرباص” استكملت اتفاقاً لبيع أكثر من 60 طائرة إلى طيران “ناس” (المملوكة لشركة المملكة بنسبة 34.1%) للرحلات المنخفضة التكلفة، ومن المتوقع أن تشمل طلبية طيران “ناس” أكثر من 60 طائرة من طراز A320neo ذات الهيكل النحيف.

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