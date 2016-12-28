 الحسيني: الاعتماد على «صندوق الاستثمارات» بنسبة 80% بحلول 2020م | صحيفة تواصل الالكترونية

الحسيني: الاعتماد على «صندوق الاستثمارات» بنسبة 80% بحلول 2020م

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الحسيني: الاعتماد على «صندوق الاستثمارات» بنسبة 80% بحلول 2020م

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

توقع الخبير الاقتصادي ومستشار حوكمة الشركات، الدكتور عامر الحسيني، أن يتم الاعتماد على صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 80% بدلاً من النفط بحلول 2020م.

وأضاف الحسيني، خلال استضافته ببرنامج “يا هلا”: أن ذلك سيقلب الطاولة، في إشارة منه إلى التغيير الذي سيحدثه الصندوق بعد دخوله بنسبة 45% في “سوفت بنك”، التي تملك علاقات جيدة مع أفضل شركات التقنية في العالم.

وأوضح أن رؤية سوفت بنك أقل مخاطرة من الاستثمار السابق، وتأسيس الصندوق سوف يدخل في أكثر من شركة من أجل تقليل المخاطر.

وتابع: “لدى شركة أبل أقصى درجات الحذر في الاستثمار، ودخولها في صندوق سوفت بنك مؤشر إيجابي”، مشيراً إلى التطورات السريعة في مجال التقنية، موضحاً أن الأبحاث فيها مستمرة لا تنتهي، والأبحاث التي لا يستفاد منها اليوم، يستفاد منها مستقبلاً.

وأضاف الخبير الاقتصادي عامر الحسيني: “ننتظر الشركات العالمية أن تدخل السوق السعودي، وتساهم في نقل التقنية والتوظيف للشباب السعودي”.

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