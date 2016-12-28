 تعرف على سر ضرب علبة المشروبات الغازية قبل فتحها | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على سر ضرب علبة المشروبات الغازية قبل فتحها

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تعرف على سر ضرب علبة المشروبات الغازية قبل فتحها

تواصل ـ وكالات:

بسبب الفوران الذي يحدث جراء فتح علبة المياه الغازية المسماة ‘‘الكانز‘‘، يلجأ البعض إلى ضرب أعلى العلبة للتخلص من هذا الفوران، دون وجود سبب علمي لذلك.

لكن وجد البعض تفسيراً منطقياً لهذا الأمر، ويشير التفسير إلى أن الضرب على أعلى العلبة يفسح الطريق أمام جزيئات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساعد بخروجها دون سحبها للمشروب، وبهذا تقل فرص حصول أي فوران للمشروب، مع العلم بأنها لا تنجح دائماً.

ويرى دكتور في علم الكيمياء بجامعة نوتنجهام ترنت في إنجلترا، أن الفوران الذي يحصل يكون بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الضغط القوي إلى خارج العلبة.

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