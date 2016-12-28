«مرور الرياض» يضبط مفحطاً نزع لوحات مركبته وروَّع الآمنين (فيديو)

تواصل – بدر السهلي:

واصل مرور الرياض عبر شعبة السير، ممثلة بقسم البحث والتحري، متابعة مواقع التفحيط بشوارع وطرق الرياض، ورصد مقاطع الفيديو المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص المطلوبين.

وصرح المتحدث الرسمي للمرور، العقيد طارق بن حمود الربيعان، بأنه تم بتوفيق الله القبض على قائد السيارة “شفروليه كروز” وهو سعودي بالعقد الثاني من عمره، والذي ظهر له مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط على طريق العروبة، بعدما قام بنزع الصدام الخلفي ولوحات المركبة مسبباً الخوف والذعر للآمنين على الطريق.

وقال الربيعان: “إنه تم إيداع المفحط التوقيف تمهيداً للتحقيق معه، وعرضه بعد ذلك على هيئة الفصل في المخالفات المرورية؛ لإصدار الحكم الخاص به والذي يقضي بإيقافه المدة المستحقة مع تحرير المخالفات المرصودة عليه”.

كما حذرت الإدارة العامة للمرور كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات وتؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف، وتحقق الهدف المنشود بإذن الله ألا وهو السلامة العامة للجميع.