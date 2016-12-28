دراسة ميدانية: تفوق التدريس الإلكتروني في الخبر على «التقليدي» بـ25%

تواصل – الرياض:

كشفت دراسة مسحية ميدانية حديثة، قام بها بعض معلمي الخبر، على طلاب مدارس قطاع التعليم بالمنطقة، تفوق التدريس بالبرمجية الإلكترونية التفاعلية في التعليم، بنسبة تصل إلى 25% على طريقة التعليم التقليدية.

وأوضح مدير مكتب تعليم الخبر، سعيد القحطاني، أنه تم تشكيل فريق لمعرفة ‘‘أثر البرمجية الإلكترونية التفاعلية في تعليم اللغة العربية‘‘ على طلاب الصف الأول المتوسط، وأشارت النتائج إلى وجود فوارق إحصائية دالة بين نتائج الطريقة التقليدية والحديثة لصالح الطريقة الحديثة.

وأضاف القحطاني: أن استخدام الطريقة التفاعلية الحديثة في التدريس، يحقق نتائج إيجابية على مستوى التحصيل، وضبط سلوك الطلاب، ومشاركتهم الفاعلة، والتواصل مع المُعلِّم.