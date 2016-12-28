 «الوطني للزلازل والبراكين» يكشف حقيقة «الهزة الأرضية» بالجبيل | صحيفة تواصل الالكترونية

«الوطني للزلازل والبراكين» يكشف حقيقة «الهزة الأرضية» بالجبيل

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«الوطني للزلازل والبراكين» يكشف حقيقة «الهزة الأرضية» بالجبيل

تواصل ـ متابعات:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الجبيل أنباءً عن حدوث هزة أرضية وقعت شمال مدينة الجبيل الصناعية مع جزء من محافظة النعيرية.

من جهته نفى رئيس المركز الوطني للزلازل والبراكين، المهندس هاني زهران، حدوث هزة أرضية في الجبيل والنعيرية بالمنطقة الشرقية، قائلاً: “ولله الحمد لا وجود لما يدعو للقلق، والمركز لم يرصد أي قراءة لهزة أرضية في الجبيل أو في النعيرية، أو أي جزء من المنطقة الشرقية”، وفقاً لـ”الرياض”.

وناشد زهران مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار؛ لما لها من أثر نفسي على الناس، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها.

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