 «شرطة مكة» تعيد رضيعة لأمها بعد تعذيب والدها لها | صحيفة تواصل الالكترونية

«شرطة مكة» تعيد رضيعة لأمها بعد تعذيب والدها لها

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت شرطة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على معذب ابنته الرضيعة، بعد توجيهات من أمير مكة، بسرعة القبض عليه، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق الأنظمة والقوانين بحقه.

وسلم المدير العام لمكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكة، حمدي يونس، الطفلة دارين من قبل والدها، إلى والدتها المطلقة التي تعيش في المدينة مع والدها، والتي رفضت الرجوع إلى زوجها من قبل.

وأظهر فيديو متداول لحظة تسليم الطفلة لوالدتها بفرع ‘‘التنمية الاجتماعية‘‘ بمكة، وتبدو من خلاله الطفلة بصحة جيدة، إلا أنه تم تحويلها للمستشفى لإجراء كشوفات طبية روتينية؛ للتأكد من سلامتها.

وكانت الأم قد ناشدت عبر موقع ‘‘تويتر‘‘ اليوم، وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذ طفلتها التي تتعرض للتعذيب على يد والدها، ونشرت مقاطع فيديو وصوراً للتعذيب عبر هاشتاج: ‘‘أم تريد بنتها بحضنها‘‘، مشيرةً إلى أن الأب أخذ الطفلة بعمر الشهر.

وتفاعل مع الهاشتاج آلاف المغردين، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، الوصول إلى والدة الطفلة، ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، موضحةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

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