بطلاها دُبَّان.. «الطلاق عند الحيوانات» تجربة واقعية بكوبناهجن في الدنمارك

تواصل – وكالات:

عالم الحيوانات عالم كبير، تم تصنيفه للعديد من الفصائل، وهناك دراسات دائمة على المنتمين لهذا العالم، وقد لاحظ بعض الباحثين من العاصمة الدنماركية أن هناك احتمالية للحيوانات أن تنفصل بالتطليق، مثل الإنسان.

هذه التجربة، سجلها الباحثون، في حديقة العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث أعلنت الحديقة عن اقتراب زوجين من الدببة القطبية من الانفصال.

الدبان هما إيفان “الذكر”، ونويل “الأنثى”، يقيمان مع بعضهما البعض منذ 2007م، بعدما تم إحضار إيفان من حديقة موسكو للعيش مع نويل، ومنذ ذلك الحين كان الدبُّان يتصرفان كالزوجين بلا أي مشاكل.

وحديثاً تمت ملاحظة أفعال غريبة من نويل، حيث تبدو متوترة ودائماً ما تسبح ذهاباً وإياباً بعيداً عن إيفان، كما أن نفورهما من بعضهما أصبح أمراً جلياً، وذلك اتضح بسبب عدم اقترابهما من بعضهما؛ وهذا ما دفع الحديقة لتجهيز إيفان للانتقال إلى محمية أخرى يحصل فيها على زوجة جديدة للتكاثر.