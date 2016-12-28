 طريقة مُذهلة لرصف الشوارع في أستراليا (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة مُذهلة لرصف الشوارع في أستراليا (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو صوَّرته طائرة من دون طيار “درون”، طريقة مذهلة في رصف الطُّرق بغرب أستراليا، وحظي الفيديو بإعجاب الكثيرين وحصد ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.

وبحسب سكاي نيوز، يظهر المقطع السلاسة والسرعة في تعبيد طريق ببلدة مورا الأسترالية، حيث تمر الشاحنة الأولى لتبليط الطريق بالزفت، فيما تمر شاحنة ثانية لتغطية الطريق بالحصى.

وقال آلان ليسون، أحد المسؤولين في بلدة مورا: “اعتقدنا في البداية أن صفحتنا على فيسبوك جرى اختراقها، لم نصدق الأرقام القياسية التي حققها الفيديو “14 مليون مشاهدة”.. ولكن بعدها تأكدنا أن العدد صحيح”.

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