دراسة حديثة: «البيض» يعزز وظائف الدماغ

تواصل ـ وكالات:

أكدت دراسة أوروبية حديثة أن احتواء وجبة الإفطار على البيض يعزز من كفاءة وظائف الدماغ، بالرغم من محاذير الدراسات الطبية السابقة من تقليل تناول البيض.

وكانت تلك الدراسات قد أفادت عن ارتباط الأمر بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم التي تزيد في نهاية المطاف مخاطر الإصابة بالزهايمر.

وتحتوي بيضة واحدة كبيرة تضم 6 غرامات من البروتين عالي الجودة والمواد المضادة للأكسدة، كما أن البيض غني بفيتامينات “إي” و”إيه” و”دي”، ويعتبر فيتامين “إي” مفيد جداً؛ لأنه يحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

وحللت دراسة فنلندية صادرة من جامعة شرق فنلندا النظام الغذائي لـ 2497 شخصاً من الرجال تراوحت أعمارهم بين 42 و60 عاماً، لا يعانون من اضطرابات أو مشاكل في الذاكرة.

ووجد الباحثون أن ثلث هؤلاء الرجال يحملون جين الزهايمر الذي يعرف باسم “ApoE4″، والذي يرفع خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض الأوعية الدموية.

وقال المشرف على الدراسة البروفيسور جوركي فيرتانين: “إن البيض أو الكوليسترول ليس لهما علاقة بزيادة مخاطر الإصابة بالزهايمر أو الخرف”، مضيفاً: “لكن تناول البيض له تأثير إيجابي على صحة الدماغ”.