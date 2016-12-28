 تحويل إدارة المراكز الصحية للمدن الطبية.. قريباً | صحيفة تواصل الالكترونية

تحويل إدارة المراكز الصحية للمدن الطبية.. قريباً

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تحويل إدارة المراكز الصحية للمدن الطبية.. قريباً

تواصل – الرياض:

بدأت وزارة الصحة في إجراء تقييم للوضع الراهن للمراكز الصحية؛ تمهيداً لإخضاعها إدارياً وصحياً وإشرافياً للمدن الطبية والمستشفيات في الرياض وجدة في خطوة أولية؛ تمهيداً لتعميم التجربة في كل المدن والمناطق.

وأفادت مصادر بأن الخطوة تهدف إلى زيادة ساعات العمل اليومي وتقليص النفقات والرواتب، ورفع الكفاءة، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تقديم خدمة أفضل، بحسب “مكة”.

وبحسب المصادر، فإن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وجه بتشكيل فرق عمل في المدن المستهدفة بإدخال المراكز الصحية تحت إدارات المستشفيات والمدن الطبية لتنفيذ هذا الإجراء، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من مدينتي الملك سعود الطبية، والملك فهد الطبية للإشراف على تنفيذ إجراء ضم المراكز الصحية في الرياض، وتقييم العمل الراهن فيها.

وشمل التوجيه أيضاً بتشكيل فريق عمل في مدينة جدة من مستشفيي الملك عبدالعزيز، والملك فهد، ومجمع الملك عبدالله الطبي، إضافة إلى مستشفيي الولادة والأطفال بالمساعدية، وشرق جدة للإشراف على ضم المراكز الصحية في جدة.

وأشارت المصادر إلى إقرار ضم 20 مركزاً صحياً في الرياض لمدينتي الملك سعود الطبية والملك فهد الطبية، وضم 8 مراكز صحية في جدة لمستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله الطبي شمال جدة، ومستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، ومستشفى شرق جدة.

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