 «التعليم» تُحدِّد ضوابط مراجعة الطالب لإجابات الاختبارات النهائية | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم» تُحدِّد ضوابط مراجعة الطالب لإجابات الاختبارات النهائية

0
«التعليم» تُحدِّد ضوابط مراجعة الطالب لإجابات الاختبارات النهائية

تواصل – الرياض:

حدَّدت وزارة التعليم، مُدَّة لا تزيد عن أسبوع من إعلان نتائج الطلاب؛ لمراجعة الطالب أو ولي أمره ورقة الإجابة في الاختبارات النهائية، ويتضمَّن توجيه الوزارة 6 إجراءات لمراجعة الطالب ورقة إجابته، منها: تسليم المدرسة نتيجة المراجعة لولي أمر الطالب في مدة لا تزيد عن يوم من تاريخ الطلب، بحسب “مكة”.

واشترطت الوزارة أن تكون المراجعة أثناء الدوام الرسمي، دون أن يترتب عليها التزام مالي، وعلى أن يتقدم من يُشكّك في نتيجة مراجعة المدرسة لأوراق إجاباته إلى مكتب التعليم التابعة له المدرسة بطلب المراجعة في نموذج مُعتمد.

شاهد ايضا

حائل.. إزالة سوق الإبل السابق وتخصيص الموقع لمنتجات المزارعين

حائل.. إزالة سوق الإبل السابق وتخصيص الموقع لمنتجات المزارعين

‏إيران تحول معسكراتها في الأحواز المحتلة إلى مستوطنات

‏إيران تحول معسكراتها في الأحواز المحتلة إلى مستوطنات

بدء التحقيق مع مسؤولي صحة جدة المتورطين في إتلاف أدوية بملايين الريالات

بدء التحقيق مع مسؤولي صحة جدة المتورطين في إتلاف أدوية بملايين الريالات

«وول ستريت جورنال»: رسالة الرئيس اللبناني للمملكة.. «لم نسقط في الفلك الإيراني»

«وول ستريت جورنال»: رسالة الرئيس اللبناني للمملكة.. «لم نسقط في الفلك الإيراني»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>