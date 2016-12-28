 الجوف.. إجراء أوَّل عملية قسطرة قلب خلال 3 أسابيع في سكاكا | صحيفة تواصل الالكترونية

الجوف.. إجراء أوَّل عملية قسطرة قلب خلال 3 أسابيع في سكاكا

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الجوف.. إجراء أوَّل عملية قسطرة قلب خلال 3 أسابيع في سكاكا

تواصل ـ أحمد الرمال:

زار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى الأمير متعب، ومركز صحي السوق، في منطقة الجوف.

وأعلن الوزير الذي التقى عدداً من المواطنين والمرضى المنومين، عن إجراء أول عملية قسطرة في مركز القلب الذي تمَّ إنشاؤه في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا في غضون 21 يوماً.

وبيَّن الوزير في تصريحات أنَّ العمل جارٍ لإكمال التجهيزات الطبية في المركز، مؤكداً استمرار العمل في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة أبناء المناطق الشمالية وفق البرنامج الزمني لها، والعمل على تطوير خدمات القطاع الصحي بشكل عام.

وكرَّم الوزير الممرضة في صحة الجوف عبير العنزي التي تبرَّعت بجزء من كبدها للطفلة بشاير الرشيدي، التي أجريت لها العملية في المستشفى العسكري في الرياض بنجاح، وشكرها على هذه البادرة المميَّزة والإنسانية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، قد استقبل في مكتبه بديوان الإمارة صباح اليوم الوزير الربيعة، ونائبه حمد بن محمد الضويلع.

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