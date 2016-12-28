 توقعات بانخفاض درجات الحرارة في المملكة بدءاً من غد الخميس | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة في المملكة بدءاً من غد الخميس

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توقعات بانخفاض درجات الحرارة في المملكة بدءاً من غد الخميس

تواصل – الرياض:

أشارت آخر التوقعات الجوية الصادرة عن مركز “طقس العرب”، إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي، اعتباراً من الخميس وحتى الأحد على أجزاء واسعة من مناطق المملكة، باستثناء المناطق الغربية والجنوبية الغربية.

وبحسب بيان لطقس العرب، فيعود سبب ذلك إلى تمركز مرتفع جوي سطحي فوق الأراضي العراقية يؤثر على المنطقة، والذي يدفع برياح باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة بالمملكة.

وتوقع طقس العرب أن تتراوح درجة الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة بين 24 – 18 في المناطق الوسطى، فيما تتراوح بين 22 – 16 مئوية في المناطق الشمالية، وبين 26 – 20 مئوية في المنطقة الشرقية.

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