 سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 6894.65 نقطة بتداولات 4 مليارات | صحيفة تواصل الالكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 6894.65 نقطة بتداولات 4 مليارات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 6894.65 نقطة بتداولات 4 مليارات

تواصل – واس:

أغلق سوق الأسهم في المملكة، اليوم الأربعاء، منخفضاً 113.38 نقطة ليقفل عند مستوى 6894.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ملاذ للتأمين، وعذيب للاتصالات، والإعادة السعودية، وأمانة للتأمين، ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: القصيم الزراعية، والأسمنت السعودي، وأسواق المزرعة، وصدق، ووفا للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.09% و7.09%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وصناعة الورق، والقصيم الزراعية، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك، والدرع العربي، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

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