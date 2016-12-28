«العمل» تمدد فترة الإعلانات الوظيفية لـ45 يوماً عبر «طاقات»

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة الإعلانات الوظيفية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من 14 إلى 45 يوماً، وذلك لإتاحة فرصة كافية للمنشآت للإعلان عن الفرص الوظيفية، واستقطاب المواطنين المؤهلين، قبل الشروع في خيار طلب الاستقدام لشغل تلك الوظائف.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إن تمديد فترة إعلان الوظائف إلى 45 يوماً سيمكن صاحب العمل من الوصول بسهولة لشريحة واسعة من الكفاءات الوطنية المسجلة على البوابة الوطنية للعمل، من خلال الإعلان عن الشواغر الوظيفية المتاحة في المنشأة، والاستفادة من خدمات البحث والمواءمة الآلية التي تقدمها البوابة، قبل تقديم طلب الاستقدام في حال عدم توفر قوى عاملة وطنية لشغل تلك الوظائف.

وأشار أبا الخيل إلى أن التعديلات التي أجرتها الوزارة على أنظمة الاستقدام والبوابة الوطنية للعمل تهدف إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل، وإلحاق أكبر عدد من السعوديين بالوظائف المتاحة في سوق العمل.

وتابع أن التعديلات تهدف أيضا إلى إتاحة فرصة كافية لأصحاب الأعمال، للاستفادة من إمكانيات البوابة لاستقطاب وتوظيف المواطنين، والانتفاع من الخدمات المجانية المتعددة التي تقدمها قنوات ومراكز التوظيف المنتشرة حول المملكة، بالإضافة إلى الحصول على برامج الدعم المالي الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لدعم توطين الوظائف.

ولفت أبا الخيل إلى أن المسجلين في البوابة الوطنية “طاقات” ليسوا فقط من المستفيدين من برنامج “حافز”، حيث تضم البوابة أكثر من 75 ألفاً ممن هم على رأس العمل، إما في منشآت القطاع الخاص أو الحكومي، وهو ما يمكن المنشآت من الوصول إلى ذوي الخبرات لشغل الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات حديثي التخرج ممن يبحث عن فرصة وظيفية مناسبة.