دراسة أمريكية: أدوية السعال وَهْم .. والشاي والليمون العلاج الأفضل

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أكدت الجمعية الكيميائية الأمريكية، أن شراب السعال المستخدم على نطاق واسع في المنازل هو بمثابة الوهم، وكشفت أن معظم الدراسات، لم تجد دليلاً على أن أدوية البرد تحد أو توقف السعال.

وأشارت الجمعية، إلى أنه من الناحية النظرية، فإن مضادات السعال تمنع ردة فعل الجسم الخاصة بالكحة أو السعال عبر تضييق الأوعية الدموية وتقليل تورم الأنف والحلق، لكن لا تعالج بشكل قاطع.

وأوصت الجمعية المصابين بالسعال، بشرب كمية كبيرة من السوائل أو أخذ دش مليء بالبخار مع أخذ قطرات مضادة للسعال، بحسب شبكة ‘‘سي إن إن‘‘ الأمريكية.

كما وجدت بعض الدراسات، أن شرب العسل والليمون معاً أو منفردين مع الشاي الساخن ربما يكون له دور في التصدي للسعال أفضل مع اللاشيء.

وذكرت أن فائدة شراب السعال، أنه يُشعر الإنسان بالنعاس ويساعده على النوم وهو أمر يكون المصاب في أمس الحاجة إليه، محذرة من إعطاء شراب السعال للأطفال دون سن الرابعة أو أخذ كميات أكبر من الموصى بها؛ لأن هذا الأمر يمكن أن يكون خطيراً جداً.