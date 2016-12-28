«فايننشال تايمز»: المملكة تخطط لإصدار صكوك إسلامية تمول عجز الموازنة

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قالت صحيفة ‘‘فايننشال تايمز‘‘ البريطانية: ‘‘إن السعودية تخطط بعد بيعها سندات دين قياسية في الأسواق العالمية العام الماضي، لإصدار صكوك دَين إسلامية في فبراير القادم، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة، والاستثمار في تنويع الاقتصاد لتلافي الاعتماد على النفط، وسط توقعات بمشاركة مستثمرين من الخليج في شراء الصكوك‘‘.

كانت المملكة قد سجلت العام الماضي رقما قياسيا كونها دولة نامية من خلال بيع أول سنداتها الدولية، والتي جذبت مستثمرين أبدوا استعدادهم لشراء سندات بـ67 مليار دولار، إلا أن المملكة قررت جمع 17.5 مليار دولار عبر بيع السندات الدولية العام الماضي.

وذكرت الصحيفة، أن المملكة تأثرت بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ 2014م، حيث لجأت إلى تقليص الإنفاق الحكومي، وإصدار سندات الدين والتخطيط لأكبر عملية طرح أولي في العالم لـ‘‘أرامكو‘‘ للمساعدة في إدارة العجز.

وأضافت ‘‘فايننشال تايمز‘‘ أنه على الرغم من أن أسعار النفط استقرت عند 55 دولارا للبرميل بعد اتفاق أعضاء ‘‘أوبك‘‘ في نوفمبر الماضي، إلا أنه من غير المتوقع عودتها إلى مستويات 100 دولار للبرميل التي كانت قبل 3 سنوات.

وتحدثت الصحيفة، عن أن باكستان وإندونيسيا وماليزيا، باعوا العام الماضي صكوكا إسلامية بـ9.4 مليار دولار، مقارنة ببيع الصكوك الإسلامية المسجل في 2015م والذي بلغ 6.3 مليار دولار.