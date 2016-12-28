التوتر النفسي يهدد مرضى «القلب» بالأزمة المفاجئة

تواصل – وكالات:

حذرت طبيبة أمراض القلب الألمانية يانا بوير من أن التوتر النفسي يهدد مرضى القلب والأوعية الدموية بالإصابة بأزمة قلبية، موضحة أنه خلال مواقف التوتر والغضب يتم إفراز هرمونات التوتر ويرتفع النبض وضغط الدم، ومن ثم لا يتم إمداد القلب بالأوكسجين بشكل كاف.

وأوضحت بوير أنه إذا تعرض أحد الأوعية المصابة لتقلصات أو تعرض للانسداد بفعل تجلط الدم، فإن النسيج، الذي يقع خلفه، يموت، وهو ما يسمى بالأزمة القلبية، حيث يمكن إنقاذ النسيج من الموت في غضون ساعتين، وبعد هذه المدة لا يمكن إنقاذه.

ونصحت الطبيبة الألمانية مرضى القلب والأوعية الدموية بتجنب مواقف الغضب والتوتر النفسي، وذلك من خلال ممارسة الرياضة، كالمشي باستخدام العصي والسباحة؛ حيث تسهم الرياضة في الحد من إفراز هرمون التوتر، كما يمكن اللجوء إلى تقنيات الاسترخاء واستشارة طبيب نفساني.