 لأول مرة في التاريخ.. سعر «الريال» يتجاوز «الليرة» التركية | صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة في التاريخ.. سعر «الريال» يتجاوز «الليرة» التركية

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لأول مرة في التاريخ.. سعر «الريال» يتجاوز «الليرة» التركية

تواصل – متابعات:

تجاوز الريال السعودي العملة التركية، لأول مرة في التاريج ليسجل سعر الصرف 1.005 ليرة بعد تسجيل الليرة تراجعاً قياسياً خلال تداولات أول أمس، الاثنين، مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً 3.77 ليرة لكل دولار واحد.

وقفز الريال بنسبة 165 في المائة أمام الليرة التركية خلال 10 سنوات (منذ 2006 وحتى أمس)، حيث كان سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية في 2006، نحو 0.38 ليرة، بحسب “الاقتصادية”.

وارتفع الريال السعودي منذ مطلع عام 2013 (خلال أربع سنوات تقريباً)، بنسبة 115 في المائة أمام الليرة التركية، حيث كان سعره 0.47 مقابل الليرة التركية حينها.

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