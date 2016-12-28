«وقفة وفاء».. حفل تكريم لـ«حارس الابتدائية ٢٥٠» بالرياض

تواصل – هياء الدكان:

نفذت الابتدائية٢٥٠، التابعة لمكتب تعليم وسط، ومشرفات مشروع ‘‘شارك‘‘ للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، حفل تكريم للحارس محمد موسى خرمي، بعنوان ‘‘وقفة وفاء‘‘ أمس الثلاثاء تقديراً لجهوده المبذولة على مدى السنوات الماضية.

حضر الحفل مديرة مكتب التعليم وسط الأستاذة فاطمة الزكري، وعدد من مشرفات المكتب ١٥، ومنسوبات المدرسة، وأولياء أمور الطالبات، وزوجة الحارس وبناته، للمشاركة في تكريم العم أبو علي.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ومن ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعدها ألقت منسقة مشروع شارك بالمدرسة الأستاذة عبير الفوزان، كلمة افتتحت بها الحفل تلاها كلمة مشرفات المشروع والتي ألقتها، الأستاذة نوف الحمود مشرفة الصفوف الأولية، نيابةً عن الأستاذة إباء الجنيد مشرفة صعوبات تعلم.

تبعتها كلمة المعلمة حباب الحجيلي، بالنيابة عن زميلاتها المعلمات، كما ألقت الطالبات شهد البدير وإيلاف الغامدي ولبنى الرشيدي والأخيرة كانت باللغة الإنجليزية.

كما شارك أولياء أمور الطالبات من خارج الرياض لظروف العمل عن طريق التسجيلات الصوتية، حيث حرصوا على تسجيل وفاءهم وعرفانهم لجميل جهوده وحرصه واهتمامه والذي أجمع عليه الجميع من قائدة المدرسة ومنسوباتها إلى الطالبات.

كما سّلمه رئيس حراس مكتب وسط علي القبيسي، شهادة شكر وتقدير نيابة عن مديرة المكتب،

وسلّمت قائدة المدرسة أمل البرقان، زوجة العم أبوعلي شهادات الشكر والتقدير على جهوده المباركة طوال السنوات الماضية.