للمرة الثالثة.. السعر يعطل مزادا على أراض بـ«شمال جدة»

تواصل ـ سعود الخالد:

للمرة الثالثة، أوقفت لجنة المساهمات العقارية، بوزارة التجارة والاستثمار، مزادا على أراضي شمال جدة، بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) على مساحة 248.271 مترًا مربعًا، لعدم التوصل للسعر العادل.

فقد توقف سعر المزاد، وقت الإعلان عنه يوم الأحد الماضي، عند 74 ريالًا فقط للمتر المربع، وهذا السعر لم يُحقِّق المستهدف العادل المحدَّد من قبل اللجنة بعد تقييمه من قبل خبراء ومستشاري التثمين بـ96 ريالًا للمتر المربع.

ويعد هذا الإيقاف هو الثالث من نوعه، لذا مدت اللجنة استقبال العروض ليوم الأربعاء المقبل، بمقرها في الرياض، أملاً في ارتفاع سعر المتر.

من جهته، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والاستثمار، أن قرار إيقاف المزاد جاء لعدم وجود عروض ما تسبب في تأجيله لوقت لاحق، بعد أن حدَّدت سعره وفق آلية عادلة قُيِّمت من قِبَل 3 شركات عقارية متخصصة تحت إشراف هيئة المقييمين، وجاء قرار الإيقاف بناء على صلاحيات اللجنة، التي ستقوم بعد ذلك باختيار أحد الحلول التي تأتي ضمن تطوير الموقع أو البيع المباشر أو إعلانه بمزاد.

وأشار المصدر إلى أن هذا السعر جاء بسبب الركود الذي يشهده السوق العقاري في الفترة الأخيرة، وجاء هذا الانخفاض الكبير بعد أن كان سعر المتر في منطقة المزاد يصل سابقًا إلى سعر 200 ريال للمتر المربع.