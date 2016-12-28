ابتكار طائرة دون طيار لتنظيف المنزل من الأتربة

تواصل – وكالات:

قدمت شركة “أتاريانا Ataraina” خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية “CES 2017″، أول منظف هواء طائر في العالم، يوظف تقنية “الطائرة بدون طيار” لإزالة الغبار وحبوب اللقاح وغيرها من الشوائب الضارة من المنزل.

وقام العارضون بشرح كيفية عمل “المنظف الطائر Flying Magic Cleaner” داخل المنزل، حيث أوضحوا أن طائرة التنظيف، التي تطير بدون طيار، تولد أثناء تحليقها في أرجاء المنزل، تياراً متدفقاً من الهواء لتجمع الشوائب التي قد تخفق المكنسة الكهربية في التقاطها.

ونقلت الصحيفة عن لاني باديرسون قوله إن النسيج حول الطائرة بدون طيار، لديه عدد أقل من الأيونات فيجتذب إليه الملوثات والشوائب المتطايرة في الهواء.

وأضافوا “إذا ما أقلعت الطائرة فإنها تقوم بالفعل بجمع الشوائب من الهواء، بل ويمكن استخدامها خارج المنزل أيضا، في تنظيف الهواء في المدارس والمستشفيات أو غيرها من الأماكن الفسيحة،

ويمكن بهذا أن يتحقق حلم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لأن تلك التقنية يمكنها أيضاً أن تنقي الهواء من حبوب اللقاح”.

ومع ذلك، فإن تلك التقنية تتطلب مشغلاً ماهراً يمكنه التحكم في الطائرات بدون طيار. فعندما أجاب العارضون على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تجنب اصطدام هذا النوع من الطائرات بالأدوات المنزلية أو حتى الأشخاص؟ قال القائمون على المنتج: “إن المسؤولية في هذا المجال تقع على عاتق المستخدم”.