«الإحصاء»: إطلاق المؤشر القياسي لـ«العقارات» الاثنين المقبل

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لإطلاق مؤشر الرقم القياسي للعقارات، الإثنين المقبل، بهدف إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقارية في المملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع.

وقال متحدث الهيئة، تيسير المفرج: إن “المؤشر يعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة في هذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة”.

وأضاف “المفرج”: أن الهيئة العامة للإحصاء عرفت “الرقم القياسي” لأسعار العقارات، بأنه أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين، بحسب “الاقتصادية”.

وأوضح أن البيانات التي يبنى عليها المؤشر، ستكون تسجيلية مصدرها وزارة العدل، وهي عبارة عن بيانات تفصيلية للمدن الممثلة لكافة المناطق الإدارية وفقاً لعدد من المتغيرات التي تحقق أهداف عملية احتساب الأرقام القياسية للعقارات السكنية والتجارية والزراعية.

ومن المقرر أن يعلن المؤشر وكافة البيانات المتعلقة به، خلال ورشة عمل تتزامن مع معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني “ريستاتكس” الشرقية العقارية، بحضور مختصين ومهتمين في الجانب العقاري والإحصائي ومسؤولين من وزارة العدل.