 ‏إيران تعتقل 52 من أبناء السُّنة بـ«تركمنستان الجنوبية» | صحيفة تواصل الالكترونية

‏إيران تعتقل 52 من أبناء السُّنة بـ«تركمنستان الجنوبية»

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‏إيران تعتقل 52 من أبناء السُّنة بـ«تركمنستان الجنوبية»

تواصل – ‏قاسم المذحجي:

‏أعلن رئيس مكافحة الشغب في خراسان الشمالية، عن اعتقال 52 مواطناً تركمانياً بتهمة الإخلال بالأمن الإيراني.

‏ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، على لسان رئيس مكافحة الشغب في خراسان الشمالية، العقيد محمد قلامي، قوله: “تماشياً مع تنفيذ مشروع ارتقاء الضمان الاجتماعي في خراسان الشمالية، استطاعت القوات الأمنية اعتقال 52 شخصاً في محافظة خراسان الشمالية”.

‏وأضاف محمد قلامي، أن “القوات الأمنية داهمت 9 منطقة في خراسان الشمالية واستطاعت تطهير تلك المناطق من المخلين بالأمن، زاعماً أن جُل هؤلاء المعتقلين هم تجار المواد المخدرة ومخلون بالأمن الإيراني”، على حد زعمه.

‏وتشهد مدن إقليم تركمنستان الجنوبية المحتلة من إيران ذات الغالبية السنية، التهميش والفقر والبطالة، وتمارس السلطات الإيرانية ضدهم سياسات تمييزية في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان وتحرمهم من حقوقهم السياسية والثقافية.

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