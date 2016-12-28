‏إيران تعتقل 52 من أبناء السُّنة بـ«تركمنستان الجنوبية»

تواصل – ‏قاسم المذحجي:

‏أعلن رئيس مكافحة الشغب في خراسان الشمالية، عن اعتقال 52 مواطناً تركمانياً بتهمة الإخلال بالأمن الإيراني.

‏ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، على لسان رئيس مكافحة الشغب في خراسان الشمالية، العقيد محمد قلامي، قوله: “تماشياً مع تنفيذ مشروع ارتقاء الضمان الاجتماعي في خراسان الشمالية، استطاعت القوات الأمنية اعتقال 52 شخصاً في محافظة خراسان الشمالية”.

‏وأضاف محمد قلامي، أن “القوات الأمنية داهمت 9 منطقة في خراسان الشمالية واستطاعت تطهير تلك المناطق من المخلين بالأمن، زاعماً أن جُل هؤلاء المعتقلين هم تجار المواد المخدرة ومخلون بالأمن الإيراني”، على حد زعمه.

‏وتشهد مدن إقليم تركمنستان الجنوبية المحتلة من إيران ذات الغالبية السنية، التهميش والفقر والبطالة، وتمارس السلطات الإيرانية ضدهم سياسات تمييزية في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان وتحرمهم من حقوقهم السياسية والثقافية.