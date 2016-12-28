‏إيران تعتقل 52 من أبناء السُّنة بـ«تركمنستان الجنوبية»

تواصل – قاسم المذحجي:
أعلن رئيس مكافحة الشغب في خراسان الشمالية، عن اعتقال 52 مواطناً تركمانياً بتهمة الإخلال بالأمن الإيراني.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، على لسان رئيس مكافحة الشغب في خراسان الشمالية، العقيد محمد قلامي، قوله: “تماشياً مع تنفيذ مشروع ارتقاء الضمان الاجتماعي في خراسان الشمالية، استطاعت القوات الأمنية اعتقال 52 شخصاً في محافظة خراسان الشمالية”.
وأضاف محمد قلامي، أن “القوات الأمنية داهمت 9 منطقة في خراسان الشمالية واستطاعت تطهير تلك المناطق من المخلين بالأمن، زاعماً أن جُل هؤلاء المعتقلين هم تجار المواد المخدرة ومخلون بالأمن الإيراني”، على حد زعمه.
وتشهد مدن إقليم تركمنستان الجنوبية المحتلة من إيران ذات الغالبية السنية، التهميش والفقر والبطالة، وتمارس السلطات الإيرانية ضدهم سياسات تمييزية في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان وتحرمهم من حقوقهم السياسية والثقافية.