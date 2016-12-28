موجز الظهيرة| إطلاق نار على رجل أمن بالدمام.. والاعتداء على 3 دبلوماسيين في نيبال

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

«المالية» تُطالب الجهات الحكومية بإكمال بيانات صرف المستحقات

وجّهت وزارة المالية، الجهات الحكومية بشأن صرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية للأعوام المالية الماضية وخلال العام المالي الجاري 1437/ 1438هـ.

وحدّدت الوزارة بحسب “الجزيرة” أسبوعاً من تاريخ التعميم حتى لا يؤدي عدم إكمال البيانات المطلوبة إلى تأخير الصرف.

مجهولون يطلقون النار على رجل أمن بجوار منزله في الدمام

تعرض أحد رجال الأمن، مساء أمس، إلى إطلاق نار من مجهولين في حي الفيحاء بالدمام، أثناء نزوله من مركبته بعد عودته من مقر عمله في محافظة القطيف.

تعليم مكة: حِرمان 464 طالباً من دخول اختبارات المدارس الليلية

منعت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، 464 من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الليلية الحكومية والأهلية، من دخول اختبارات نهاية الفصل الأول لعام 1437/ 1438هـ، التي تبدأ الأحد المقبل، عند الرابعة والنصف مساءً.

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار فهد بن مزيد الشلوي، أن قرار الحرمان جاء نتيجةً لتجاوزهم نسبة الغياب المقرّرة خلال الفصل الدراسي الأول، والتي تجاوزت 25% من إجمالي أيام الدراسة الفعلية دون عُذر.

سفارة المملكة في نيبال تؤكد الاعتداء على 3 من دبلوماسييها

أكّدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة النيبالية كاتمندو، صحّة ما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي مؤخراً، بتعرّض 3 دبلوماسيين للاعتداء داخل مجمع سكني على يد مجهولين.

متحدث «التنمية الاجتماعية» يرد على صاحبة حساب «أم تريد بنتها بحضنها»

طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من صاحبة حساب “أم تريد بنتها بحضنها” على تويتر، التواصل معها للتأكد من صحة قضيتها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك”.

«تعليم وسط الرياض» ينظم وقفة وفاء لحارس ابتدائية ٢٥٠

نفذت الابتدائية (٢٥٠) التابعة لمكتب تعليم وسط الرياض ومشرفات مشروع “شارك” للعمل التطوعي وخدمة المجتمع حفل تكريم للحارس محمد موسى خرمي، بعنوان (وقفة وفاء) أمس الثلاثاء ١٤٣٨/٠٤/١٢ تقديراً لجهوده المبذولة على مدى السنوات الماضية والذي أبعده المرض – سائلين له المولى -عز وجل- الأجر والعافية.

نمر ينهش شاباً حتى الموت في إندونيسيا

أعلن قائد شرطة إقليم سومطرة جنوب إندونيسيا نوفو إديانتو، وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، بعد أن هاجمه نمر سومطري في الرقبة والساقين.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أنّ نمر سومطرة، هاجم أمس الثلاثاء، الشاب الذي كان يلتقط سعف النخيل في غابة بمنطقة موسي بانيواسي، بحسب موقع “فيفاكو” الإخباري.