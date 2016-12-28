الإطاحة بقائدي مركبات مارسوا «التفحيط» في الرياض (فيديو)

تواصل- بدر السهلي:

أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، الإطاحة بقائدي السيارات الذين ظهروا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يمارسون التفحيط على امتداد طريق الملك خالد في الرياض، مما ترتّب عليه ترويع سالكي الطريق، وكادوا أن يتسببوا في حوادث مرورية.

وأوضح الربيعان، أنّ مرور الرياض عبر شعبة السير ممثلة في قسم البحث والتحري، تتبع المقطع ورصد كل المركبات الظاهرة وبناءً عليها جمع المعلومات عن أصحابها حتى تمّ بفضل الله القبض عليهم جميعاً.

وقال الربيعان: إنه تمّ إيداع المُخالفين التوقيف تمهيداً للتحقيق معهم، وعرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الأحكام الخاصة بهم والتي تقضي بإيقافهم المُدّة المقررة، وتحرير المخالفات المرورية المستحقة عليهم.